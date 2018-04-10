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Трамвай с пассажирами в Санкт‐Петербурге сошел с путей
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Трамвай с пассажирами в Санкт‐Петербурге сошел с путей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Трамвай в Санкт‐Петербурге, производивший перевозку пассажиров, сошел на полном ходу с рельсов при совершении поворота. Городской транспорт заблокировал движение автомобилей по проезжей части, едва не задев их, сообщило РИА «Новости».
Происшествие на Товарищеском проспекте Невского района удалось зафиксировать на камеру видеорегистратора, установленного в салоне одного из автомобилей, которые оказались в этот момент на месте. Во время аварии у вагонов произошла поломка колесных пар. В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал.
Устранением неполадок в работе транспортной линии занялись сотрудники «Горэлектротранса».
О еще одной аварии с участием трамваев мы сообщали 7 апреля. В Барнауле
из-за  ошибки машинистов столкнулись два трамвая.
Из-за  удара кабин друг о друга в одном из вагонов оказался заблокирован выход.
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