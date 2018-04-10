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В ночном пожаре на Эльмаше пострадали три автомобиля
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В ночном пожаре на Эльмаше пострадали три автомобиля 

e1.ru 48 минут назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге в ночь с понедельника на вторник загорелась легковушка Suzuki, припаркованная во дворе дома по адресу Парниковая, 1. От сильного жара оказались повреждены две соседние машины: Honda и Skoda.
Местные жители услышали вой автомобильной сигнализации, когда Suzuki уже была охвачена сильным пламенем. Через несколько минут к месту ЧП подъехали пожарные, но у машины успел сгореть двигатель и салон.
Хозяйка Suzuki рассказала, что свой автомобиль обычно ставила в гараж, но утром во вторник ей нужно было рано выезжать, поэтому она припарковала легковушку во дворе. Женщина также заявила, что технических проблем у её машины не было. Не исключено, что иномарку просто подожгли.
Напомним, что месяц назад там же, на Парниковой, 1 сгорел Chevrolet, принадлежащий мужчине-инвалиду.
Ранее мы писали, что на Краснолесье сгорело Volvo. Владелец иномарки был уверен, что его машину подожгли, поскольку изначально у автомобиля загорелось одно из колёс.
Если вы стали очевидцем этого или другого происшествия, сделали фото или видео, сообщите нам на почту news@corp. e1.ru или по телефону +7 (343) 34–555–34. Также можно воспользоваться WhatsApp и Viber — их номер +7 909 704 57 70.
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