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Беспилотный КамАЗ Neo представят в Сколково
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Беспилотный КамАЗ Neo представят в Сколково 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
КамАЗ Neo, работающий без водителя, презентуют на Skolkovo Robotics. Беспилотный тягач КамАЗ разрабатывают ПАО «КамАЗ», АО «ВИСТ Групп» и «Нарбаев Университет». Тест-драйв новинки под названием КамАЗ Neo будет проводиться 24 апреля на адаптированном полигоне Сколково в рамках робототехнического форума. Мероприятие проводится уже в шестой раз, в этом году на него приглашены около пяти тысяч гостей из разных стран.
Известно, что при создании уникального автомобиля использовались системы, разработанные VIST Robotics, оборудование от Quanergy, Continental и Trimble, сообщает Vistanews.
Второй этап тестирования тягача будет проведен в Казахстане. После этого работы над комплексной системой автономного управления будут завершены.
Еще один беспилотный автомобиль — самосвал Unit Rig 3300 от Terex Mining, уже был опробован на полигоне в Марокко и показал отличные результаты. 130-тонная машина преодолела нужный маршрут без участия водителя, а также сымитировала разгрузку.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что выпуск беспилотных грузовиков от КамАЗа начнется к 2025 году. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сказал директор компании Сергей Когогин.
«В наших планах подойти к серийному производству к 2025 году. На внутренних дорогах, в тестовом режиме у себя на КамАЗе в наших планах было запустить автомобиль в 2018 году», — добавил Когогин.
Также гендиректор КамАЗа сообщил, что уже представил беспилотный автомобиль, и отметил, что основным рынком в этом направлении для компании является Россия.
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