На Камчатке осудили виновника ДТП с четырьмя погибшими

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр — РИА Новости . Суд Петропавловска-Камчатского приговорил к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы 28-летнего водителя, устроившего ДТП, в котором погибли четыре человека, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры

По данным следствия, в октябре 2017 года в Петропавловске-Камчатском водитель за рулем автомобиля Toyota Chaser превысил скорость, не справился с управлением и выехал встречную полосу, где столкнулся с машиной Toyota Cresta . Экспертиза показала, что водитель был трезв, но скорость его автомобиля в момент столкновения составляла не менее 147 километров час. В результате аварии погибли четыре человека, которым было 18, 19, 24 и 25 лет.

"Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Ему назначено наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима ", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что суд удовлетворил гражданские иски родственников погибших, им будет выплачена компенсация морального вреда около 1 миллиона рублей каждому.

В надзорном ведомстве добавили, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.