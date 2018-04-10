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На Камчатке восемь человек пострадали в ДТП
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На Камчатке восемь человек пострадали в ДТП 

ТАСС 25 минут назад
Фото: ТАСС
ДТП с участием медицинского автомобиля УАЗ и иномарки произошло во вторник на Камчатке, в результате пострадали восемь человек, из них семеро госпитализированы с различными травмами. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД региона.
"В районе девяти утра (24:00 мск 9 апреля) произошло столкновение медицинского автомобиля марки УАЗ и иномарки. В результате пострадало восемь человек, семь из которых госпитализированы в Елизовскую районную больницу. Еще один человек поступил на амбулаторное лечение", — рассказала старший госинспектор ГИБДД города Елизово Ольга Зубрицкая.
Как уточнила представитель УМВД, среди пострадавших, шесть человек, ехавших в УАЗе, и двое — в иномарке.
Как сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, ДТП произошло на 27-м километре трассы, соединяющей населенные пункты Елизово и Термальный. В результате столкновения водитель и пассажир легкового автомобиля оказались зажаты в машине. На место дорожно-транспортного происшествия прибыли специалисты пожарной части поселка Паратунка и Камчатского спасательного центра МЧС России. Спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли водителя и пассажира из автомобиля и передали сотрудникам скорой помощи.
Автодорога, на которой произошло ДТП, проходит на юге Камчатского края между населенными пунктами Елизово и Термальный.
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