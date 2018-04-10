В Прикамье сошел с рельс вагон-цистерна

9 апреля вечером в Губахинском районе произошло ЧП на железной дороге.

«В 18.13 по местному времени поступило сообщение о сходе колесной пары одного порожнего вагона-цистерны — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. — Сход произошёл на станции Углеуральская Свердловской железной дороги на территории Губахинского района».

На место аварии были направлены силы и средства экстренных служб Губахинского городского округа. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Задержки в движение поездов тоже удалось избежать. Через два часа после случившегося аварийно-восстановительные работы были завершены, а вагон поставлен на рельсы.