Ещё
В Прикамье сошел с рельс вагон-цистерна
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Прикамье сошел с рельс вагон-цистерна 

АиФ Пермь 29 минут назад
Фото: АиФ Пермь
9 апреля вечером в Губахинском районе произошло ЧП на железной дороге.
«В 18.13 по местному времени поступило сообщение о сходе колесной пары одного порожнего вагона-цистерны — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. — Сход произошёл на станции Углеуральская Свердловской железной дороги на территории Губахинского района».
На место аварии были направлены силы и средства экстренных служб Губахинского городского округа. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Задержки в движение поездов тоже удалось избежать. Через два часа после случившегося аварийно-восстановительные работы были завершены, а вагон поставлен на рельсы.
АиФ Пермь: последние новости
Соцсети: в Перми автомобиль такси протаранил дорожной ограждение В столкновении легковушки и грузовика погиб 20-летний пассажир Соцсети: на вокзале Пермь-II трактор попал под поезд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией60
Названы самые «неубиваемые» автомобили
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»128
В обучении водителей нашли серьезные ошибки15
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику11
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение