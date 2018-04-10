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Более 14 тысяч нарушителей парковки выявлено в Приморье
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Более 14 тысяч нарушителей парковки выявлено в Приморье 

АиФ-Владивосток 45 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
По информации краевого департамента по координации правоохранительной деятельности, сегодня в Приморье работает шесть комплексов «Паркон» — четыре во Владивостоке, один в Аэропорту и один в Находке, патрулирование проводится почти по 20 маршрутам.
«С начала года выявлено более 14 тысяч фактов нарушений правил парковки, сумма штрафов составила почти 15 миллионов рублей», — пояснили в ведомстве, добавив, что за смену в среднем выявляется около 400 нарушений правил остановки и стоянки транспорта.
Напомним, мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения включены в краевую госпрограмму «Безопасный край» на 2015-2020 годы.
Основные задачи подпрограммы — сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение качества оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.
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