Водитель попал под колёса своего автобуса на Немировича-Данченко 

Утром 10 апреля в Кировском районе Новосибирска водитель попал под колёса собственного автобуса.
ДТП произошло около 9:30 недалеко от остановки «Немировича-Данченко».
«Водитель 1971 года рождения на автобусе ПАЗ двигался со стороны мкрорайона Горский в сторону улицы Ватутина. У дома № 143 на улице Немировича-Данченко автобус заглох и водитель не смог завести его с ключа.
Он попытался завести его напрямую находясь спереди автомобиля. Автобус самопроизвольно начал движение и водитель оказался под колёсами автобуса.
В результате водитель получил травмы несовместимые с жизнью, скончался на месте», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.
Сейчас на месте происшествия работает следственная группа и экипажи ГИБДД. Все обстоятельства случившегося выясняются.
В марте на улице Дуси Ковальчук столкнулись Mazda, автобус № 14 и троллейбус № 24. Из-за заблокированных дверей водитель автобуса не смог попасть в салон.