Водитель попал под колёса своего автобуса на Немировича-Данченко

Утром 10 апреля в Кировском районе Новосибирска водитель попал под колёса собственного автобуса.

ДТП произошло около 9:30 недалеко от остановки «Немировича-Данченко».

«Водитель 1971 года рождения на автобусе ПАЗ двигался со стороны мкрорайона Горский в сторону улицы Ватутина. У дома № 143 на улице Немировича-Данченко автобус заглох и водитель не смог завести его с ключа.

Он попытался завести его напрямую находясь спереди автомобиля. Автобус самопроизвольно начал движение и водитель оказался под колёсами автобуса.

В результате водитель получил травмы несовместимые с жизнью, скончался на месте», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа и экипажи ГИБДД. Все обстоятельства случившегося выясняются.