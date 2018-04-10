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В Омске столкнулись реанимобиль и легковушка — есть пострадавшие
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В Омске столкнулись реанимобиль и легковушка — есть пострадавшие 

АиФ-Омск 47 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщают очевидцы аварии в группе «Аварийный Омск» в «ВКонтакте».
Сегодня, 10 апреля, около 1.50 произошло ДТП. Авария произошла на перекрёстке улиц Менделеева и Заозерная, столкнулись реанимационный автомобиль скорой помощи и Lada. Водитель ВАЗа (очевидец предположил, что это «семерка») без сознания. По его словам, работники скорой оказывали ему помощь.
«В легковом автомобиле пострадали три человека 33 лет: двое после осмотра врачей отпущены, а мужчина доставлен в больницу. По предварительной информации, водитель был трезвым», — сообщили в ГИБДД «Омск-информу».
Отметим, что легковой автомобиль работал как такси.
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