В Омске столкнулись реанимобиль и легковушка — есть пострадавшие

Об этом сообщают очевидцы аварии в группе «Аварийный Омск» в «ВКонтакте».

Сегодня, 10 апреля, около 1.50 произошло ДТП. Авария произошла на перекрёстке улиц Менделеева и Заозерная, столкнулись реанимационный автомобиль скорой помощи и Lada . Водитель ВАЗа (очевидец предположил, что это «семерка») без сознания. По его словам, работники скорой оказывали ему помощь.

«В легковом автомобиле пострадали три человека 33 лет: двое после осмотра врачей отпущены, а мужчина доставлен в больницу. По предварительной информации, водитель был трезвым», — сообщили в ГИБДД «Омск-информу».

Отметим, что легковой автомобиль работал как такси.