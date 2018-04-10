На перекрестке Ленина — Московской изменили работу светофоров в пользу пешеходов

На одном из самых оживленных перекрестков Ленина — Московской на днях изменился режим работы светофоров. Раньше пешеходам, которые уже перешли половину проспекта Ленина, приходилось ждать, когда загорится второй зеленый. Поэтому те, кто спешил по делам, часто бегали на красный. Сейчас нарушать правила не придется: пешеходам сразу загораются два зеленых и они без каких-либо задержек могут перейти зараз всю дорогу.

Как уточнили Е1.RU в администрации Екатеринбурга, работу светофоров изменили для удобства пешеходов.

— Специалисты Центра организации движения понаблюдали за ситуацией на перекрестке, увидели, что многие переходят на красный, и решили настроить светофор так, чтобы пешеходы сразу могли перейти дорогу, — пояснили в мэрии.

В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга отметили, что инспекторы, которые почти постоянно дежурят на перекрестке, в день выписывали пешеходам по десять штрафов.

— Пешеходам нужно помнить, что кажущееся им длительным ожидание разрешающего сигнала светофора не дает никакого права нарушать ПДД, это действительно небезопасно, — сказали в Госавтоинспекции.

Ситуацию на перекрестке мы ранее обсуждали с главой ГИБДД Екатеринбурга Вадимом Буйдалиным.

В 2016 году перекресток Ленина — Московской реконструировали к ЧМ-2018. Там проложили трамвайные пути в сторону ВИЗа и отменили левые повороты.