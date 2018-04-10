10 апреля пензенским пешеходам уделят особое внимание

Сотрудники пензенской Госавтоинспекции объявили о проведении очередного профилактического рейда. В этот раз в рамках мероприятия «Пешеход» инспекторы ГИБДД уделят особое внимание выявлению нарушений связанных с переходом проезжей части.

Цель рейдов — предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, а также повышение культуры пользования пешеходным переходом со стороны всех участников дорожного движения.

«10 апреля на территории Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции обратят особое внимание на недопущение и пресечение нарушений Правил дорожного движения пешеходами», — сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает пензенцам, что за переход дороги в неположенном месте пешеходам грозит административный штраф в размере 500 рублей. Кроме того, с 1 июля 2015 года при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.