Более 31 тыс. раз проверили автоисторию машин на портале mos.ru с начала года

С начала текущего года сервисом проверки автоистории машин на портале mos.ru воспользовались более 31 тысяч раз, всего с начала запуска функции автомобилисты проверили машины на сайте более 130 тысяч раз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Самым популярным сервисом для автомобилистов на mos.ru стал просмотр автоистории. С начала года этой услугой воспользовались свыше 31 тысячи раз. К остальным сервисам проверки обращались более 25 тысяч раз. Услуги стали доступны на портале mos.ru прошлой осенью», — говорится в сообщении.

Услуга помогает избежать ошибок при покупке подержанного авто. Проверка автоистории необходима для того, чтобы узнать пробег автомобиля и сколько у него было владельцев, а также не находилась ли машина в розыске.

На втором месте по популярности у автомобилистов оказалась проверка автомобиля по паспорту транспортного средства (ПТС), свидетельству о регистрации транспортного средства (СТС) и идентификационному номеру авто (VIN). Данной услугой в этом году воспользовались более 12,6 тысячи раз. Благодаря сервису пользователь может узнать марку, модель и год выпуска автомобиля, а также цвет кузова. Опция помогает выяснить, не перекрашивали ли авто и не изменяли ли форму кузова.

«К проверке по ПТС с начала года обратились более 7,4 тысячи раз. Она помогает уточнить детальную информацию о владельцах машины, кто и как долго ей пользовался. А регистрацию автомобиля проверяли более 5,8 тысячи раз. Эта услуга полезна тем, кто продал машину. Она позволяет узнать, поставил ли новый владелец автомобиль на учет в ГИБДД и как поступать, если штрафы продолжают приходить на имя прежнего владельца», — отмечается в материале.

Чтобы устроить проверку автомобиля на сайте mos.ru, необходимо зайти в раздел «Услуги», выбрать категорию «Личный транспорт» и вкладку «Покупка, продажа, учет авто и мото».

«Все сервисы портала mos.ru, помогающие получать дополнительную информацию об автомобилях с пробегом, пользуются повышенным спросом. С момента запуска осенью прошлого года пользователи mos.ru обратились к ним 130 тысяч раз, из которых 57 тысяч запросов пришлось на последние три месяца», — сообщил руководитель направления транспорта и безопасности департамента информационных технологий Москвы Юрий Чулюков

В настоящее время проводится поэтапный перенос услуг с «Автокода» на сайт mos.ru. В одном месте пользователи смогут записаться в экзаменационные и регистрационные подразделения ГИБДД, обжаловать штрафы в Московской административной дорожной инспекции или ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», оплатить штрафы и проверить документы.