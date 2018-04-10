Онлайн-сервисом проверки авто воспользовались более 130 тысяч раз

Горожане воспользовались сервисами проверки автомобилей на mos.ru более 130 тысяч раз с момента их запуска прошлой осенью.

Только в этом году историю машин проверили более 31 тысячи раз. К другим услугам обращались более 25 тысяч раз, сообщает портал мэра и правительства столицы

Проверка позволяет узнать пробег транспортного средства, количество предыдущих владельцев, а также не была ли машина в розыске.

Кроме того, популярностью среди автомобилистов пользуется проверка по ПТС, СТС и VIN-номеру. Этой услугой уже воспользовались более 12,6 тысячи раз. Сервис позволяет узнать модель, год выпуска авто и цвет кузова.

Проверка по ПТС показывает информацию о владельцах, а благодаря информации о регистрации машины можно установить, поставил ли ее на учет новый собственник. Устроить полную онлайн-проверку можно здесь.