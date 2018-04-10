Онлайн-сервисом проверки авто воспользовались более 130 тысяч раз 

Горожане воспользовались сервисами проверки автомобилей на mos.ru более 130 тысяч раз с момента их запуска прошлой осенью.
Только в этом году историю машин проверили более 31 тысячи раз. К другим услугам обращались более 25 тысяч раз, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Проверка позволяет узнать пробег транспортного средства, количество предыдущих владельцев, а также не была ли машина в розыске.
Кроме того, популярностью среди автомобилистов пользуется проверка по ПТС, СТС и VIN-номеру. Этой услугой уже воспользовались более 12,6 тысячи раз. Сервис позволяет узнать модель, год выпуска авто и цвет кузова.
Проверка по ПТС показывает информацию о владельцах, а благодаря информации о регистрации машины можно установить, поставил ли ее на учет новый собственник. Устроить полную онлайн-проверку можно здесь.
Ранее стала известна десятка марок автомобилей. который пользуются наибольшей популярностью у российских автолюбителей. По данным мониторинга, на 1 января 2018 года в России насчитывалось свыше 42 миллионов легковых автомобилей. При этом около трети из них — 13,87 миллиона — легковушки российской марки Lada.