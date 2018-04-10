Прозрачная автоистория: сколько машин проверили при помощи mos.ru в этом году

Самым популярным сервисом для автомобилистов на mos.ru стал просмотр автоистории. С начала года этой услугой воспользовались свыше 31 тысячи раз. К остальным сервисам проверки обращались более 25 тысяч раз. Услуги стали доступны на портале mos.ru прошлой осенью.

Проверка автоистории нужна, чтобы узнать пробег автомобиля и сколько у него было владельцев, а также не находилась ли машина в розыске. Услуга помогает избежать ошибок при покупке подержанного авто.

На втором месте по популярности у автомобилистов оказалась проверка автомобиля по паспорту транспортного средства (ПТС), свидетельству о регистрации транспортного средства (СТС) и идентификационному номеру авто (VIN). Услугой в этом году воспользовались свыше 12,6 тысячи раз. С ее помощью можно узнать марку, модель и год выпуска автомобиля, а также цвет кузова. Сервис помогает выяснить, не перекрашивали ли авто и не изменяли ли форму кузова.

К проверке по ПТС с начала года обратились более 7,4 тысячи раз. Она помогает уточнить детальную информацию о владельцах машины, кто и как долго ей пользовался. А регистрацию автомобиля проверяли более 5,8 тысячи раз. Эта услуга полезна тем, кто продал машину. Она позволяет узнать, поставил ли новый владелец автомобиль на учет в ГИБДД и как поступать, если штрафы продолжают приходить на имя прежнего владельца.

«Все сервисы портала mos.ru, помогающие получать дополнительную информацию об автомобилях с пробегом, пользуются повышенным спросом. С момента запуска осенью прошлого года пользователи mos.ru обратились к ним 130 тысяч раз, из которых 57 тысяч запросов пришлось на последние три месяца», — рассказал руководитель направления транспорта и безопасности Департамента информационных технологий Москвы Юрий Чулюков

Чтобы устроить авто онлайн-проверку, нужно зайти в раздел «Услуги» на портале mos.ru, выбрать категорию «Личный транспорт» и вкладку «Покупка, продажа, учет авто и мото». Там можно выбрать одну из таких услуг, как «Проверка автомобиля по VIN и госномеру», «Проверка СТС и VIN автомобиля», «Проверка ПТС», «Проверка регистрации автомобиля».

Сейчас ведется поэтапный перенос услуг с «Автокода» на mos.ru. В одном месте пользователи смогут записаться в экзаменационные и регистрационные подразделения ГИБДД, обжаловать штрафы в Московской административной дорожной инспекции или ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», оплатить штрафы и проверить документы: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации машины, техпаспорт.