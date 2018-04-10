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Сервисами проверки автомобилей на mos.ru воспользовались более 130 тысяч раз
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Сервисами проверки автомобилей на mos.ru воспользовались более 130 тысяч раз 

Авторадио 55 минут назад
Фото: Мои Черемушки
Сервисами проверки автомобилей на городском портале mos.ru воспользовались более 130 тысяч раз с момента их запуска осенью прошлого года. По данным официального сайта мэра Москвы, наиболее популярной услугой стала проверка автоистории — данных о пробеге и количестве владельцах машины, а также о том, не находилась ли она в розыске. Только с начала года этой услугой воспользовались более 30 тысяч раз. На портале mos.ru доступны сервисы по проверке автомобиля по паспорту транспортного средства, свидетельству о регистрации и идентификационному номеру VIN, что позволяет узнать, не был ли автомобиль перекрашен и не менялась ли форма кузова. Кроме того, на портале столичного правительства также можно записаться в экзаменационные и регистрационные подразделения ГИБДД, обжаловать и оплатить дорожные штрафы.
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