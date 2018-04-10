Ещё
Места размещения камер фиксации нарушений ПДД в Пензе 10 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Места размещения камер фиксации нарушений ПДД в Пензе 10 апреля 

PNZdrive 42 минуты назад
Фото: PNZdrive
В целях профилактики нарушений Правил дорожного движения на территории Пензенской области будут установлены средства фото и видеофиксации.
По информации отдела пропаганды регионального Управления ГИБДД, 8 апреля в областном центре камеры будут располагаться по следующему адресу: г. Пенза, улица Карпинского, развязка на участке от дома №45 по улице Карпинского до дома №2 по улице Проезд 10 Марта.
Все выставленные комплексы будут работать с 7:30 до 15:00.
Пензенский автомобильный портал напоминает водителям, что правила дорожного движения необходимо соблюдать не только в радиусе действия указанных камер, но и на всем протяжении пути.
PNZdrive: последние новости
В Пензенской области несовершеннолетний сел за руль «Infiniti» и попал в ДТП Новая рабочая неделя началась для пензенских автомобилистов с пробок в центре города Перекрыт участка трассы «Пенза-Саратов»: водителям предложили схему объезда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией70
Названы самые «неубиваемые» автомобили
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»129
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику11
В обучении водителей нашли серьезные ошибки15
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение