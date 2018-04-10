В Пензенской области несовершеннолетний сел за руль «Infiniti» и попал в ДТП

Сотрудники региональной Госавтоинспекции организовали проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Городищенском районе Пензенской области. Авария с участием водителя-подростка произошла в минувшую субботу, 7 апреля, около 16:45.

Как сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, напротив дома №81 на улице Матросова не смогли разъехаться автомобиль марки ВАЗ-21102 под управлением молодого человека 1992 года рождения и автомобиль «Infiniti», за рулем которого находился юноша 2001 года рождения.

В результате происшествия пассажирка вазовской легковушки — женщина 1991 года рождения — получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение.

Напомним, за несколько часов до ДТП на улице Матросова городищенские автоинспекторы выезжали на место другой дорожной аварии, в которой пострадали две девочки 2012 и 2013 годов рождения. На участке трассы «Нижняя Елюзань — Верхняя Елюзань — Сурск» дорогу не поделили два вазовских авто.