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В Кургане лишили водительских прав 16 водителей, состоящих на учете
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В Кургане лишили водительских прав 16 водителей, состоящих на учете 

Уральский меридиан 36 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Прокуратурой города Кургана проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в части соблюдения ограничений к водительской деятельности.
Как уточняет надзорное ведомство, в ходе мероприятий выявлены граждане, имеющие водительские удостоверения различных категорий, состоящие на диспансерном учете в связи с наличием психических и поведенческих расстройств вследствие употребления алкоголя, наркотиков либо психического заболевания. С учетом того, что вождение автомобиля лицами с подобными противопоказаниями создает угрозу безопасности дорожного движения и жизни людей, прокурор города Кургана направил в суд административные исковые заявления о прекращении права на управление транспортными средствами в отношении данных граждан.
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в Прокуратуре, суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, вынес решения о прекращении права управления транспортными средствами в отношении 16 местных жителей и возложил на них обязанность сдать водительские удостоверения в УГИБДД УМВД России по Курганской области.
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