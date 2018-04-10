В Кургане лишили водительских прав 16 водителей, состоящих на учете

Прокуратурой города Кургана проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в части соблюдения ограничений к водительской деятельности.

Как уточняет надзорное ведомство, в ходе мероприятий выявлены граждане, имеющие водительские удостоверения различных категорий, состоящие на диспансерном учете в связи с наличием психических и поведенческих расстройств вследствие употребления алкоголя, наркотиков либо психического заболевания. С учетом того, что вождение автомобиля лицами с подобными противопоказаниями создает угрозу безопасности дорожного движения и жизни людей, прокурор города Кургана направил в суд административные исковые заявления о прекращении права на управление транспортными средствами в отношении данных граждан.