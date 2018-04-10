Автобус раздавил водителя в Новосибирске

Несчастный случай произошел в Новосибирске, где мужчина погиб под колесами собственного автобуса. Об этом сообщило ИА FlashSiberia.

Информацию о гибели водителя автобуса «ПАЗ» сообщили пользователи соцсетей.

Судя по всему, не выключил скорость и при этом пытался завести мотор

— пользователь.

Информацию подтвердили в ГИБДД Новосибирска. Проводится расследование.

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