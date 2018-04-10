Ещё
Автобус раздавил водителя в Новосибирске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автобус раздавил водителя в Новосибирске 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Несчастный случай произошел в Новосибирске, где мужчина погиб под колесами собственного автобуса. Об этом сообщило ИА FlashSiberia.
Информацию о гибели водителя автобуса «ПАЗ» сообщили пользователи соцсетей.
Судя по всему, не выключил скорость и при этом пытался завести мотор
— пользователь.
Информацию подтвердили в ГИБДД Новосибирска. Проводится расследование.
Матадор Роман Колладо пострадал во время шоу в испанской Севилье. Бык пронзил рогом ногу мужчине,
из-за  чего ему потребовалась помощь врачей.
360tv.ru: последние новости
Пять человек погибли в ДТП с маршруткой и электричкой в Крыму Машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП на востоке Москвы Шесть человек погибли в результате ДТП с автобусом в Таиланде
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
«АвтоВАЗ» выпустит ультрабюджетную Lada Xray1
Новый Renault Logan: первые подробности
Ford представил новый Focus
Спортсмен-любитель: что может новый Pajero Sport
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение