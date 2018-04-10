Автобус раздавил водителя в Новосибирске 

Несчастный случай произошел в Новосибирске, где мужчина погиб под колесами собственного автобуса. Об этом сообщило ИА FlashSiberia.
Информацию о гибели водителя автобуса «ПАЗ» сообщили пользователи соцсетей.
Судя по всему, не выключил скорость и при этом пытался завести мотор
— пользователь.
Информацию подтвердили в ГИБДД Новосибирска. Проводится расследование.
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из-за чего ему потребовалась помощь врачей.