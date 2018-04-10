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В Новосибирске водителя раздавил его же автобус
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В Новосибирске водителя раздавил его же автобус 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Трагедия произошла на улице Немировича-Данченко. Как сообщил очевидец в паблике «АСТ-54», автобус внезапно заглох во время движения и все попытки завести его ключом у водителя вероятно закончились неудачей. Тогда мужчина попробовал привести автобус в движение напрямую, находясь впереди транспортного средства, но автобус внезапно поехал.
На место дорожно-транспортного происшествия незамедлительно прибыла бригада реаниматологов, но спасти мужчину не удалось. Он погиб на месте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: pixabay.com.
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