В Новосибирске водителя раздавил его же автобус

Трагедия произошла на улице Немировича-Данченко. Как сообщил очевидец в паблике «АСТ-54», автобус внезапно заглох во время движения и все попытки завести его ключом у водителя вероятно закончились неудачей. Тогда мужчина попробовал привести автобус в движение напрямую, находясь впереди транспортного средства, но автобус внезапно поехал.

На место дорожно-транспортного происшествия незамедлительно прибыла бригада реаниматологов, но спасти мужчину не удалось. Он погиб на месте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: pixabay.com.