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Авария с участием такси случилась на Кутузовском проспекте в Москве
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Авария с участием такси случилась на Кутузовском проспекте в Москве 

Говорит Москва 56 минут назад
Фото: MosDay.ru
ДТП произошло в среднем ряду магистрали по направлению в центр. Информации о пострадавших пока нет, в ГИБДД сообщили, что подробности аварии уточняются. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» затор в районе места ДТП растянулся почти на 7 км.
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