Более 80 автомобилей нелегального такси арестовано и изъято у перевозчиков в Москве с начала года

«Более 80 автомобилей нелегального такси в Москве арестовано и изъято у перевозчиков с начала года. Такие перевозчики не соблюдают требования безопасности, что ставит под угрозу жизнь и здоровье пассажиров. В основном, там у всех серьезные проблемы связаны с исправностью тормозной системы и системы управления», — пояснил М. Ликсутов.

Он отметил, что с начала 2018 г. за нарушение закона оштрафованы более 1,3 тыс. компаний и водителей такси.

«Самое распространенное нарушение — это работа без лицензии. Кроме того, оштрафованы водители, которые не соблюдали правила дорожного движения, работали на такси с неисправностями, при которых эксплуатация автомобиля запрещена», — заключил заместитель мэра.