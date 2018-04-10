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Более 80 автомобилей нелегального такси арестовано и изъято у перевозчиков в Москве с начала года
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Более 80 автомобилей нелегального такси арестовано и изъято у перевозчиков в Москве с начала года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Свыше 80 автомобилей нелегального такси арестовано и изъято у перевозчиков в столице с начала 2018 г., сообщил Агентству городских новостей «Москва» заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«Более 80 автомобилей нелегального такси в Москве арестовано и изъято у перевозчиков с начала года. Такие перевозчики не соблюдают требования безопасности, что ставит под угрозу жизнь и здоровье пассажиров. В основном, там у всех серьезные проблемы связаны с исправностью тормозной системы и системы управления», — пояснил М. Ликсутов.
Он отметил, что с начала 2018 г. за нарушение закона оштрафованы более 1,3 тыс. компаний и водителей такси.
«Самое распространенное нарушение — это работа без лицензии. Кроме того, оштрафованы водители, которые не соблюдали правила дорожного движения, работали на такси с неисправностями, при которых эксплуатация автомобиля запрещена», — заключил заместитель мэра.
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