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В Москве предложили доехать до метро за пять тысяч на гоночном такси
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В Москве предложили доехать до метро за пять тысяч на гоночном такси 

Мослента 1 час назад
Гоночную машину желтого цвета с шашкой такси обнаружили на дорогах Москвы. Видео опубликовано на You-tube канале «Корпорация развлечений».
На кадрах видно, как оператор подъезжает к автомобилю Audi R8 желтого цвета с шашкой на крыше. Поравнявшись с машиной, он интересуется у водителя, правда ли это такси, на что получает положительный ответ. По словам самого таксиста, он может ездить по специально выделенным полосам, а поездка до метро обойдется пассажиру в пять тысяч рублей.
Audi R8 — среднемоторный полноприводный спортивный автомобиль. Производится с 2007 года. С учетом различных модификаций, машина развивает максимальную скорость до 323 километров в час.
В ноябре 2017 года в Москве неподалеку от Кремля заметили Mercedes-Benz Gelandewagen с намалеванным на кузове объявлением о пропаже собаки породы чихуахуа. Владельцы потерявшегося животного предложили 150 тысяч рублей за помощь в поиске. Позже стало известно, что собаку нашли.
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