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«Яндекс. Такси» запускает сезонные скидки в Москве
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«Яндекс. Такси» запускает сезонные скидки в Москве 

РИАМО 44 минуты назад
Фото: РИАМО
С сегодняшнего дня сервис «Яндекс. Такси» начал предлагать некоторым пользователям персональные скидки на поездки, это акция, призванная стимулировать спрос в весенний сезон, говорится в сообщении пресс-службы компании.
Система персональных скидок тестируется в нескольких крупных городах России, включая Москву. Скидка на поездку может составлять от 5% до 30%», — говорится в сообщении.
Размер скидки определяется автоматически — с помощью специального алгоритма, который учитывает множество факторов. Например, как часто человек пользуется «Яндекс. Такси», много ли рядом с ним свободных машин, какова ситуация на дорогах.
Скидка дается не на каждую поездку, но для того чтобы иметь возможность ее получить нужно указать конечную точку маршрута: финальная цена с учетом скидки будет рассчитана автоматически.
На заработке водителей и таксопарков скидка не отразится — «Яндекс. Такси» компенсирует ее из собственных средств, поясняется в материале.
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