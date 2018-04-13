«Яндекс. Такси» запускает сезонные скидки в Москве

С сегодняшнего дня сервис «Яндекс. Такси» начал предлагать некоторым пользователям персональные скидки на поездки, это акция, призванная стимулировать спрос в весенний сезон, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Система персональных скидок тестируется в нескольких крупных городах России, включая Москву. Скидка на поездку может составлять от 5% до 30%», — говорится в сообщении.

Размер скидки определяется автоматически — с помощью специального алгоритма, который учитывает множество факторов. Например, как часто человек пользуется «Яндекс. Такси», много ли рядом с ним свободных машин, какова ситуация на дорогах.

Скидка дается не на каждую поездку, но для того чтобы иметь возможность ее получить нужно указать конечную точку маршрута: финальная цена с учетом скидки будет рассчитана автоматически.

На заработке водителей и таксопарков скидка не отразится — «Яндекс. Такси» компенсирует ее из собственных средств, поясняется в материале.