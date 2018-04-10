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Пьяные отец с сыном в Саратове таранили гараж
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Пьяные отец с сыном в Саратове таранили гараж 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Иномарка пыталась въехать в гараж, но в итоге врезалась в стену.
Находившийся за рулем 55-летний мужчина оказался с травмами в реанимации. Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия. инцидент произошел 9 апреля на улице Деловой тупик в гаражном кооперативе.
Управлявший автомобилем Daewoo Nexia глава семейства был в изрядном подпитии и не справился с управлением. В итоге иномарка врезалась в гараж. При этом пострадали и сам водитель-отец, и его 35-летний сын.
Младшему мужчине, который также был в подпитии, помощь не понадобилась. А вот его отец отправился в больницу. Дорожная полиция выясняет все обстоятельства нелепого ДТП.
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