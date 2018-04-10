Пьяные отец с сыном в Саратове таранили гараж

Иномарка пыталась въехать в гараж, но в итоге врезалась в стену.

Находившийся за рулем 55-летний мужчина оказался с травмами в реанимации. Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия. инцидент произошел 9 апреля на улице Деловой тупик в гаражном кооперативе.

Управлявший автомобилем Daewoo Nexia глава семейства был в изрядном подпитии и не справился с управлением. В итоге иномарка врезалась в гараж. При этом пострадали и сам водитель-отец, и его 35-летний сын.