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В Ноябрьске уберут один из самых опасных пешеходных переходов
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В Ноябрьске уберут один из самых опасных пешеходных переходов 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
«Зебра», ведущая к зданию администрации города, не раз фигурировала в сводках ГИБДД.
Мнения горожан по поводу нововведений разделились. Одни утверждают, что с ликвидацией перехода автомобилисты перестанут соблюдать скоростной режим и станут гонять в центре города. Так хоть пешеходы их сдерживали, пишут ноябряне в соцсетях. Другие, напротив, радуются, что больше аварий в этом месте не будет.
Перебежать дорогу нарушителям станет сложно — на этом участке трассы она чересчур длинна и поток машин не позволит это сделать. Некоторые и вовсе вспоминают, что когда-то власти города рассматривали возможность строительства подземного перехода с торговыми точками внизу. Тогда эти планы не были осуществлены из-за особенностей северного грунта. Так или иначе, пешеходам и водителям с середины апреля придется привыкать к отсутствию «зебры» на привычном месте.
Добавим, на портале «Живем на Севере» ямальцы несколько раз поднимали вопрос опасного перехода возле администрации Ноябрьска. Люди просили демонтировать или изменить злополучную «зебру».
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