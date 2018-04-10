В Ноябрьске уберут один из самых опасных пешеходных переходов

«Зебра», ведущая к зданию администрации города, не раз фигурировала в сводках ГИБДД

Мнения горожан по поводу нововведений разделились. Одни утверждают, что с ликвидацией перехода автомобилисты перестанут соблюдать скоростной режим и станут гонять в центре города. Так хоть пешеходы их сдерживали, пишут ноябряне в соцсетях. Другие, напротив, радуются, что больше аварий в этом месте не будет.

Перебежать дорогу нарушителям станет сложно — на этом участке трассы она чересчур длинна и поток машин не позволит это сделать. Некоторые и вовсе вспоминают, что когда-то власти города рассматривали возможность строительства подземного перехода с торговыми точками внизу. Тогда эти планы не были осуществлены из-за особенностей северного грунта. Так или иначе, пешеходам и водителям с середины апреля придется привыкать к отсутствию «зебры» на привычном месте.

Добавим, на портале «Живем на Севере» ямальцы несколько раз поднимали вопрос опасного перехода возле администрации Ноябрьска. Люди просили демонтировать или изменить злополучную «зебру».