В День космонавтики до Гагаринского поля пустят автобусы

В предстоящий День космонавтики к месту приземления Гагарина в Саратовской области пустят автобусы. Как сообщили организаторы праздника, общественный транспорт будет курсировать с 08:30 до 14:00 от остановки «Ярмарка» через «Мясокомбинат» в Энгельсе.

— Отправляться общественный транспорт будет будут по мере наполнения салона пассажирами. Стоимость проезда составит от 50 до 60 рублей, — сообщает министерство транспорта региона. А до райцентра из Саратова можно доехать автобусом № 247. Кроме того, можно воспользоваться услугами автобусных маршрутов регулярных перевозок пригородного сообщения. И, добравшись до остановки «ТЦ „Лазурный“ в городе Энгельс, перейти к остановке „Ярмарка“.