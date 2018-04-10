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Британских полицейских уличили в заправке служебных машин неправильным топливом
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Британских полицейских уличили в заправке служебных машин неправильным топливом 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
По данным расследования, проведенного британским агентством новостей Press Association, в 2017 году полицейские Великобритании 299 раз заправляли служебные машины неправильным топливом. Общая сумма расходов на ремонт автомобилей составила 53 337 фунтов стерлингов (4,5 миллиона рублей). Об этом сообщает газета Telegraph & Argus.
Из 45 опрошенных агентством представителей подразделений полиции 33 признались, что в среднем за прошлый год потратили на устранение неисправностей, связанных с заправкой не тем видом топлива, около 178 фунтов стерлингов (15 тысяч рублей). Наибольшее число таких происшествий — 66 — зафиксировано в департаменте полиции графства Уэст-Мидлендс.
Служба столичной полиции Лондона заправляла машины не тем топливом 49 раз за год. Это стоило управлению 17 589,57 фунта стерлинга (1,5 миллиона рублей). Полицейские Шотландии столкнулись с такой ситуацией 16 раз и потратили на устранение поломок 2 004,92 фунта стерлинга (170,3 тысячи рублей).
По словам представителя Союза налогоплательщиков (TaxPayers' Alliance), «такое неосторожное отношение к служебным автомобилям свидетельствует о неуважении к налогоплательщикам. Из их средств выплачивается зарплата полицейским, но теперь же они вынуждены оплачивать еще и ремонт машин».
Ранее появилась информация о том, что полиция Лос-Анджелеса не использует большую часть из ста закупленных электрокаров BMW i3, которые стали частью экологической программы правоохранительных органов. Общая сумма договора на покупку машин и зарядных станций составила 10,2 миллиона долларов (612,6 миллиона рублей).
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