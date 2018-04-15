Автомобиль такси насмерть сбил пешехода в Челябинске

Автомобиль такси насмерть сбил пешехода в Металлургическом районе Челябинска, об этом очевидцы происшествия сообщили в соцсети.

По словам родственников погибшего, 17-летний парень попал под колёса около 22 часов 14 апреля на улице Черкасской в районе остановки «Посёлок Першино».

По словам очевидцев, водитель такси утверждал, что двигался со скоростью не более 40 км/ч, однако горожане замечают, что у автомобиля после удара оказалась сильно повреждена передняя часть.

«Каждый день и не по одному разу перехожу здесь дорогу. Светофоры настроены так, что смысла бежать на красный нет, на другой стороне всё равно будешь стоять. Кроме того, когда светофор мигает, 1-2 машины обязательно промчатся, вместо того, чтобы притормозить», — написала в комментариях одна из участниц обсуждения.