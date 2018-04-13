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Иномарка сбила подростка в центре Челябинска
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Иномарка сбила подростка в центре Челябинска 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Водитель иномарки сбил 15-летнего мальчика на «зебре» в Центральном районе Челябинска, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе ГИБДД города.
ДТП произошло утром 12 апреля напротив дома № 18 по улице Володарского. 41-летний водитель автомобиля Nissan Tiida наехал на подростка, когда тот переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
«В результате аварии пешеход получил травмы. Ему рекомендовано амбулаторное лечение», уточнили в автоинспекции.
По факту происшествия проводится административное расследование, все обстоятельства устанавливаются.
Отметим, что всего за прошедшие сутки в Челябинске зарегистрировано 71 ДТП, в том числе два — с пострадавшими. При этом за три месяца 2018 года в городе зарегистрировано 134 наездов на пешеходов, в которых семь человек погибли и 130 получили травмы различной степени тяжести.
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 Ещё 2 источника 
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