Эвакуаторы АМПП помогли устранить в марте последствия 64 автоаварий в Москве

Эвакуаторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) помогли устранить последствия 64 ДТП в марте 2018 г., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе учреждения.

«В марте 2018 г. эвакуаторы АМПП помогли устранить последствия 64 дорожно-транспортных происшествий в столице. Крупные ДТП, для ликвидации которых привлекали эвакуаторы в первый весенний месяц, произошли на МКАД, Волгоградском проспекте, Ленинградском и Варшавском шоссе, Кутузовском и Рязанском проспектах», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, всего за месяц техника АМПП переместила 32 грузовых и 48 легковых автомобилей, которые в результате ДТП или технической неисправности не смогли самостоятельно покинуть место аварии и создавали помехи для движения транспорта.

«АМПП всегда приходит на помощь экстренным службам города и ГИБДД . Эвакуаторы регулярно перемещают поврежденные в авариях автомобили, застрявшую или неисправную технику, тем самым освобождая проезжую часть. Это, в свою очередь, помогает избежать дорожных заторов», — привели в пресс-службе слова заместителя генерального директора АМПП Игоря Наседкина.

В учреждении также напомнили, что АМПП помимо обычных эвакуаторов имеет в своем распоряжении восемь тягачей, способных передвигать автобусы, фуры, автопоезда и другие крупногабаритные транспортные средства.