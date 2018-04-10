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С начала года в Пензенской области по вине пьяных водителей произошло 32 ДТП
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С начала года в Пензенской области по вине пьяных водителей произошло 32 ДТП 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Пензенские автоинспекторы подвели итоги проверок водителей на трезвость. Традиционные трехдневные проверки проходили на территории Пензенской области с 6 по 8 апреля. Главная цель таких профилактических мероприятий — предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения.
«За прошедшие выходные дни в ходе проведения мероприятий за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержано 39 водителей, из них девять автомобилистов были задержаны по информации, полученной от граждан», — сообщает отдел пропаганды регионального Управления ГИБДД.
Автополицейские напоминают пензенцам, что за поездку «под градусом» водителям грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
В Госавтоинспекции добавили, что за три месяца текущего года на территории региона зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия по вине водителей в состоянии опьянения. В этих авариях восемь человек погибли и 37 получили ранения различной степени тяжести.
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