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В Перми на бульваре Гагарина столкнулись автобус и троллейбус
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В Перми на бульваре Гагарина столкнулись автобус и троллейбус 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми столкнулись автобус №4 и троллейбус №8. Как рассказали очевидцы, авария произошла утром 10 апреля около 8.20 на перекрёстке бульвара Гагарина и Макаренко. В результате возникла пробка на этих автодорогах.
ДТП на перекрестке б. Гагарина-Макаренко, затруднено движение по ул. Макаренко от Садового и по б. Гагарина со стороны Ушинского pic.twitter.com/SWzh2jjgTf
— MKU PermDDD (@PermDDD) 10 апреля 2018 г.
«В ДТП никто не пострадал. На месте работает ГИБДД», — сообщили «АиФ-Прикамье» в пресс-службе городского департамента дорог и транспорта.
Спустя полчаса после аварии автобус и троллейбус оттащили на остановку «улица Макаренко».
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причину и обстоятельства этой аварии.
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