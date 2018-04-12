Шесть детей и двое взрослых госпитализированы после аварии с участием ВАЗ и автобуса в Подмосковье

Восемь человек, в том числе шестеро детей, госпитализированы после ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в Пушкинском районе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«Шесть детей и двое взрослых доставлены в городскую больницу для оказания помощи», — рассказали в ведомстве.

Ранее в пресс-службе подмосковного главка полиции сообщили Агентству «Москва» , что на трассе А107 произошло столкновение легкового ВАЗ и автобуса, в котором ехали 40 детей. В результате ДТП погиб водитель автомобиля. В СК отметили, что водитель ВАЗ выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом.