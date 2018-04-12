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Шесть детей и двое взрослых госпитализированы после аварии с участием ВАЗ и автобуса в Подмосковье
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Шесть детей и двое взрослых госпитализированы после аварии с участием ВАЗ и автобуса в Подмосковье 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Газета "Труд"
Восемь человек, в том числе шестеро детей, госпитализированы после ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в Пушкинском районе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
«Шесть детей и двое взрослых доставлены в городскую больницу для оказания помощи», — рассказали в ведомстве.
Ранее в пресс-службе подмосковного главка полиции сообщили Агентству «Москва», что на трассе А107 произошло столкновение легкового ВАЗ и автобуса, в котором ехали 40 детей. В результате ДТП погиб водитель автомобиля. В СК отметили, что водитель ВАЗ выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом.
По информации СМИ, в автобусе, ехавшем в Клин с экскурсии, в общей сложности ехали 54 человека. На видеозаписях с места происшествия видно, что в результате столкновения автобус упал на бок и оказался в кювете. По факту аварии ГСУ Следственного комитета (СК) по региону проводит проверку.
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