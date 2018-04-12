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Сотрудники Ространснадзора выехали на место ДТП с участием автомобиля и автобуса с детьми в Подмосковье
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Сотрудники Ространснадзора выехали на место ДТП с участием автомобиля и автобуса с детьми в Подмосковье 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) выехали на место ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса с детьми в Подмосковье, сообщили в пресс-службе ведомства.
«По предварительной информации, 12 апреля в 16:58 на трассе А107 «Малое бетонное кольцо» произошло столкновение легкового автомобиля марки ВАЗ и автобуса марки Volvo, осуществлявшего перевозку детей из Ногинска в Клин, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся.
Водитель легкового автомобиля погиб на месте», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что для изучения обстоятельств аварии на место происшествия выехали заместитель начальника Центрального межрегионального управления Госавтодорнадзора Алексей Лаптев и начальник Ногинского отдела автотранспортного надзора Константин Белов.
«По итогам будет приниматься решение о необходимости проверки перевозчика», — добавили в Ространснадзоре.
Ранее в пресс-службе подмосковного главка полиции сообщили Агентству «Москва», что на трассе А107 произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ и автобуса, в котором ехали 40 детей. В СК отметили, что водитель ВАЗ выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом.
По информации СМИ, в автобусе, перевозившем детей с экскурсии, находились в общей сложности 54 человека. На видеозаписях с места происшествия видно, что в результате столкновения автобус упал на бок и оказался в кювете. По факту аварии ГСУ Следственного комитета (СК) по региону проводит проверку.
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