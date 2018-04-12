В центре Омска лоб в лоб столкнулись ВАЗ и BMW

Об этом сообщают очевидцы аварии в группе «ЧП Омск» в «Вконтакте».

Накануне, 11 апреля, в центре Омска на ул. Госпитальная столкнулись ВАЗ-2106 и BMW . Судя по фотографиям, которые опубликовали омичи в соцсетях, автомобиль столкнулись лоб в лоб. Машины серьёзно пострадали, у обоих автомобилей смяты капоты, однако отечественной легковушке досталось намного больше. Иномарка буквально подмяла её под себя.

Отметим, что официальной информации об аварии пока нет, также неизвестно о том, кто пострадал в аварии.