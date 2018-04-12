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В центре Омска лоб в лоб столкнулись ВАЗ и BMW
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В центре Омска лоб в лоб столкнулись ВАЗ и BMW 

АиФ-Омск 50 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщают очевидцы аварии в группе «ЧП Омск» в «Вконтакте».
Накануне, 11 апреля, в центре Омска на ул. Госпитальная столкнулись ВАЗ-2106 и BMW. Судя по фотографиям, которые опубликовали омичи в соцсетях, автомобиль столкнулись лоб в лоб. Машины серьёзно пострадали, у обоих автомобилей смяты капоты, однако отечественной легковушке досталось намного больше. Иномарка буквально подмяла её под себя.
Отметим, что официальной информации об аварии пока нет, также неизвестно о том, кто пострадал в аварии.
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