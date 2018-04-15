В центре Перми ВАЗ влетел в автобус № 66, двигаясь по встречной полосе

В центре Перми столкнулись ВАЗ и автобус № 66.

Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, авария произошла 15 апреля около 8.35 на перекрёстке Комсомольского проспекта и улицы Пушкина.

27-летний водитель на автомобиле ВАЗ-217220 двигался по Комсомольскому проспекту (со стороны улицы Краснова в направлении улицы Луначарского).

В полиции уточняют, что автомобиль ехал по проезжей части встречного направления.

На перекрёстке с улицей Пушкина легковой автомобиль влетел в автобус маршрута № 66, который ехал по улице Пушкина и поворачивал на проспект. За рулём автобуса был 35-летний водитель.

В аварии пострадал 40-летний пассажир ВАЗа. С травмами его увезли в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.