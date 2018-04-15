Ещё
В центре Перми ВАЗ влетел в автобус № 66, двигаясь по встречной полосе
Далее:
Читайте также:
Ещё

В центре Перми ВАЗ влетел в автобус № 66, двигаясь по встречной полосе 

АиФ Пермь 55 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В центре Перми столкнулись ВАЗ и автобус № 66.
Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, авария произошла 15 апреля около 8.35 на перекрёстке Комсомольского проспекта и улицы Пушкина.
27-летний водитель на автомобиле ВАЗ-217220 двигался по Комсомольскому проспекту (со стороны улицы Краснова в направлении улицы Луначарского).
В полиции уточняют, что автомобиль ехал по проезжей части встречного направления.
На перекрёстке с улицей Пушкина легковой автомобиль влетел в автобус маршрута № 66, который ехал по улице Пушкина и поворачивал на проспект. За рулём автобуса был 35-летний водитель.
В аварии пострадал 40-летний пассажир ВАЗа. С травмами его увезли в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
АиФ Пермь: последние новости
В Краснокамском районе пасынок угнал у таксиста машину В Перми на улице Мира сгорел автомобиль В Перми назначили нового начальника городского отдела ГИБДД
 Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД84
Названы самые надежные автомобили4
Названы самые продаваемые новые иномарки в РФ
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов4
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение