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Уральских автомобилистов накажут за неоплаченную парковку
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Уральских автомобилистов накажут за неоплаченную парковку 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Похоже, уральским автомобилистам в скором времени все-таки придется расплачиваться за игнорирование паркоматов. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, позволяющий выписывать автомобилистам штрафы, об этом сообщает во вторник, 10 апреля, «АиФ-Урал».
Госдума приняла в первом чтении законопроект, которые позволяет сотрудникам ГИБДД передавать данные о водителях, не оплачивающих паркоматы, местным властям. Таким образом, автомобилистам будут выписываться штрафы. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Ионин на своей странице в «Facebook».
Напомним, в конце декабря 2017 года глава свердловского ГИБДД Юрий Дёмин заявил о том, что дорожное ведомство не собирается передавать властям данные о водителях, не оплачивающих парковку. По его словам, ГИБДД региона поддержал в этом вопросе руководитель МВД России Владимир Колокольцев. «Есть закон о персональных данных, — отметил Дёмин. — Когда разрешат, мы будем передавать данные правительству, а не муниципалитету».
75 паркоматов, установленных на улицах Екатеринбурга, приносят все больше убытков. Как ранее сообщал «АиФ-Урал», ежегодно платежи падают примерно на 20-30%. Собираемость составляет 8 млн рублей в год, в то время как расходы «Городской службы автопарковок» составляют 28 млн Примерно 40-50% хозяев машин не оплаичвают парковку принципиально.
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