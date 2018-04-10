Уральских автомобилистов накажут за неоплаченную парковку

Похоже, уральским автомобилистам в скором времени все-таки придется расплачиваться за игнорирование паркоматов. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, позволяющий выписывать автомобилистам штрафы, об этом сообщает во вторник, 10 апреля, «АиФ-Урал»

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которые позволяет сотрудникам ГИБДД передавать данные о водителях, не оплачивающих паркоматы, местным властям. Таким образом, автомобилистам будут выписываться штрафы. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Ионин на своей странице в «Facebook».

Напомним, в конце декабря 2017 года глава свердловского ГИБДД Юрий Дёмин заявил о том, что дорожное ведомство не собирается передавать властям данные о водителях, не оплачивающих парковку. По его словам, ГИБДД региона поддержал в этом вопросе руководитель МВД России Владимир Колокольцев . «Есть закон о персональных данных, — отметил Дёмин. — Когда разрешат, мы будем передавать данные правительству, а не муниципалитету».

75 паркоматов, установленных на улицах Екатеринбурга, приносят все больше убытков. Как ранее сообщал «АиФ-Урал», ежегодно платежи падают примерно на 20-30%. Собираемость составляет 8 млн рублей в год, в то время как расходы «Городской службы автопарковок» составляют 28 млн Примерно 40-50% хозяев машин не оплаичвают парковку принципиально.