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Ростовчан удивил автобус с большой дыркой в кузове
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Ростовчан удивил автобус с большой дыркой в кузове 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
Один из жителей Ростова-на-Дону опубликовал в социальных сетях фотографию ржавого автобуса с наклейкой МУП МТК «Ростовпассажиртранс», в борту которого видны большие дырки. Через нее можно увидеть ржавые детали. Кроме того, у автобуса видны полусдутые колеса.
«Все равно маршрутка хуже, даже если машина чистая, новая», — написал автор публикации. «Просто пока не познакомятся с ремонтом автобусов, такими темпами угробят новые „МАЗы“, — написал один из пользователей. Тем не менее, в комментариях отметили, что данный автобус в ближайшие два месяца перестанет работать на маршрутах: муниципальные автопарки в ближайшее время пополнят 200 новых машин, часть из них уже вышла на городские маршруты.
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