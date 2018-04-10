В Саратове гонщик снес ограду и щит лицея СГТУ 

В Саратове молодой водитель снес ограду учебного заведения. Ночной гонщик устроил аварию на улице Беговая.
Как сообщили «Новостям Саратова» в городской ГИБДД, ДТП случилось в 5.30.
По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 сделал необдуманный маневр и не справился с управлением.
Результатом резкого поворота стала встреча с металлическим ограждением. Причем, автомобиль не только протаранил ограду лицея, но и его информационный щит, который был установлен у ворот.
Водителя отвезли в городскую клинику.