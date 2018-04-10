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Голый наркоман прогулялся по Музыкальному микрорайону Краснодара
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Голый наркоман прогулялся по Музыкальному микрорайону Краснодара 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 апреля — Новая Кубань. На присутствие голого мужчины на одной из улиц Музыкального микрорайона пожаловались местные жители. Они сообщили в полицию, что в районе дома, расположенного по адресу Чайковского 23/1, находится человек, который странно себя ведет.
На место выехали сотрудники правоохранительных органов.
Нарушитель общественного порядка был задержан. По предварительным данным, у него имелись признаки наркотического опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по г. Краснодару.
Личность гражданина устанавливается. Он доставлен в медицинское учреждение.
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