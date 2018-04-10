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Рост российского авторынка в марте превысил 9 процентов
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Рост российского авторынка в марте превысил 9 процентов 

«Автостат Инфо» 46 минут назад
Рост российского авторынка в марте превысил 9 процентов Новое исследование «Автостат Инфо» показало, что в марте этого года в России на 9,2% выросли продажи новых легковых автомобилей. Покупатели приобрели 129 117 машин, а годом ранее — 118 194 авто.
Рост продаж был отмечен и в сегменте российских марок, и в сегменте иномарок. Так, в прошлом месяце было реализовано 28 764 ед. отечественных машин (+14,1%), а иномарок было продано в количестве 100 353 ед. (+8%).
Прирост на рынке легковых автомобилей в России за I квартал 2018 года составил 16,2%. Всего было продано 321 247 авто (годом ранее — 276 548 ед.). В этом объеме на российские машины пришлось 69 603 ед. (+18,4%), а на иномарки — 251 644 ед. (+15,6%).
ТОП-5 брендов авторынка РФ в марте возглавляет LADA — 27 439 ед. авто (+16%). За ней следуют KIA (16 662 ед., +8,6%) и Hyundai (14 279 шт., +7,3%). А четвертое и пятое место в мартовском рейтинге заняли Renault (10 646 ед., -0,5%) и Volkswagen (8142 шт., +22,5%).
LADA остается лидером и в рейтинге продаж за январь-март 2018 года с результатом 66 319 проданных авто (+21%). Остальные позиции в квартальном рейтинге продаж распределились так: KIA — 42 317 ед. (+18%), Hyundai — 35 171 ед. (+12,8%), Renault — 27 408 шт. (+9%) и Toyota — 19 051 ед. (+2,6%).
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