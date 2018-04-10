Рост российского авторынка в марте превысил 9 процентов

Рост российского авторынка в марте превысил 9 процентов Новое исследование «Автостат Инфо» показало, что в марте этого года в России на 9,2% выросли продажи новых легковых автомобилей. Покупатели приобрели 129 117 машин, а годом ранее — 118 194 авто.

Рост продаж был отмечен и в сегменте российских марок, и в сегменте иномарок. Так, в прошлом месяце было реализовано 28 764 ед. отечественных машин (+14,1%), а иномарок было продано в количестве 100 353 ед. (+8%).

Прирост на рынке легковых автомобилей в России за I квартал 2018 года составил 16,2%. Всего было продано 321 247 авто (годом ранее — 276 548 ед.). В этом объеме на российские машины пришлось 69 603 ед. (+18,4%), а на иномарки — 251 644 ед. (+15,6%).

ТОП-5 брендов авторынка РФ в марте возглавляет LADA — 27 439 ед. авто (+16%). За ней следуют KIA (16 662 ед., +8,6%) и Hyundai (14 279 шт., +7,3%). А четвертое и пятое место в мартовском рейтинге заняли Renault (10 646 ед., -0,5%) и Volkswagen (8142 шт., +22,5%).