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В Лянторе «Лада» столкнулась с «Renault Logan»
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В Лянторе «Лада» столкнулась с «Renault Logan» 

АиФ Югра 46 минут назад
Фото: АиФ Югра
Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 апреля в 17:05 в Сургутском районе на нерегулируемом перекрестке улицы Пимской и автодороги на «куст» №306 Лянторского месторождения.
Водитель автомобиля «Рено-Логан», при повороте налево на нерегулируемом перекрестке допустил столкновение с автомобилем «Лада-211440». В результате ДТП водитель «Лады» получил различные травмы.
Как отмечает пресс-служба окружной ГИБДД, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили различные травмы.
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