В Лянторе «Лада» столкнулась с «Renault Logan»

Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 апреля в 17:05 в Сургутском районе на нерегулируемом перекрестке улицы Пимской и автодороги на «куст» №306 Лянторского месторождения.

Водитель автомобиля «Рено-Логан», при повороте налево на нерегулируемом перекрестке допустил столкновение с автомобилем «Лада-211440». В результате ДТП водитель « Лады » получил различные травмы.