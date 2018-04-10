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Виновнику ДТП с тремя погибшими вынесли приговор
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Виновнику ДТП с тремя погибшими вынесли приговор 

Все новости Новосибирской области 29 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
23 июля 2017 года пьяный 57-летний житель Новосибирска управлял автомобилем Mazda Capella, в салоне которого находились его 44-летний друг и две девочки в возрасте 14 и 13 лет. На шестом километре дороги Краснозерское — Колыбелька, двигаясь со скоростью около
90 километров
в час, водитель не справился с управлением и выехал на обочину. При попытке вернуться в свою полосу произошел занос машины, в результате чего иномарка несколько раз перевернулась и рухнула в кювет на противоположной обочине.
От полученных травм пассажиры скончались на месте ДТП. Сам водитель отделался травмой головы и переломом ноги, сообщил VN.ru представитель областной прокуратуры Дмитрий Лямкин.
Вчера, 9 апреля, Краснозерский районный суд вынес приговор водителю Mazda Capella. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Как рассказал VN.ru помощник прокурора Краснозерского района Иван Гоппе, ближайшие 5 лет и 9 месяцев житель Новосибирска проведет в колонии-поселении. За руль он имеет право сесть только через три года после отбытия наказания.
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