Виновнику ДТП с тремя погибшими вынесли приговор

23 июля 2017 года пьяный 57-летний житель Новосибирска управлял автомобилем Mazda Capella , в салоне которого находились его 44-летний друг и две девочки в возрасте 14 и 13 лет. На шестом километре дороги Краснозерское — Колыбелька, двигаясь со скоростью около

90 километров

в час, водитель не справился с управлением и выехал на обочину. При попытке вернуться в свою полосу произошел занос машины, в результате чего иномарка несколько раз перевернулась и рухнула в кювет на противоположной обочине.

Вчера, 9 апреля, Краснозерский районный суд вынес приговор водителю Mazda Capella. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Как рассказал VN.ru помощник прокурора Краснозерского района Иван Гоппе, ближайшие 5 лет и 9 месяцев житель Новосибирска проведет в колонии-поселении. За руль он имеет право сесть только через три года после отбытия наказания.