Перевернулся и погиб: на трассе в Башкирии иномарка «ушла» в кювет 

Вчера, 9 апреля, около полуночи в Учалинском районе на 52 км автодороги Белорецк — Учалы — Миасс неподалеку от деревни Байрамгулово автомобиль «ушел» в кювет.
Как позже рассказали сотрудники госавтоинспекции, 39-летний житель Межгорья за рулем Skoda Octavia, на опасном повороте не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.
— В результате ДТП водитель от увечий погиб по пути в больницу в карете скорой помощи, — пояснили в пресс-службе республиканского ГИБДД.
Всего, за сутки сотрудниками госавтоинспекции выявлено более двух с половиной тысяч нарушений ПДД, задержан 41 нетрезвый водитель.