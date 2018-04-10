Перевернулся и погиб: на трассе в Башкирии иномарка «ушла» в кювет

Вчера, 9 апреля, около полуночи в Учалинском районе на 52 км автодороги Белорецк — Учалы — Миасс неподалеку от деревни Байрамгулово автомобиль «ушел» в кювет.

Как позже рассказали сотрудники госавтоинспекции , 39-летний житель Межгорья за рулем Skoda Octavia , на опасном повороте не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

— В результате ДТП водитель от увечий погиб по пути в больницу в карете скорой помощи, — пояснили в пресс-службе республиканского ГИБДД.

Всего, за сутки сотрудниками госавтоинспекции выявлено более двух с половиной тысяч нарушений ПДД, задержан 41 нетрезвый водитель.