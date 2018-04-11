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Московские автомобилисты стали реже наезжать на пешеходов
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Московские автомобилисты стали реже наезжать на пешеходов 

Мослента 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Количество наездов на пешеходов в столице сократилось почти на 1,5 процента в 2017 году. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД государственного учреждения МВД России по Москве Виктор Коваленко, передает агентство «Москва».
«По итогам 2017 года сократилось количество наездов на пешеходов почти на 1,5 процента. 43 процента из них составили ДТП, возникшие на пешеходном переходе, 57 процентов — вне», — сказал он.
Коваленко подчеркнул, что в 2017 году в Москве провели комплексные меры и мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения пешеходов.
В апреле глава центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев сообщил, что ведомство планирует внедрить технологию подсветки пешеходов. Он также рассказал, что более 70 светофоров на пешеходных переходах столицы оборудовали дополнительной светодиодной подсветкой консольных опор.
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 Ещё 4 источника 
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