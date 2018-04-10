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Зауральские пешеходы «засветились» в криминальной сводке ГИБДД
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Зауральские пешеходы «засветились» в криминальной сводке ГИБДД 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
За первую неделю апреля в Зауралье зарегистрировано 11 наездов на пешеходов, при которых 3 человека погибли и 8 получили травмы различной степени тяжести. Из общего количества зарегистрированных в апреле ДТП с участием пешеходов 4 происшествия произошли по вине водителей, при этом 4 человека получили травмы. Два наезда зарегистрировано на нерегулируемых пешеходных переходах, по одному происшествию при следовании пешеходов по краю проезжей части и внутридворовой территории.
Как уточняют в пресс-службе регионального УГИБДД УМВД России, в семи случаях дорожно-транспортные происшествия произошли по причине неосторожного поведения пешеходов. В таких происшествиях три участника движения погибли и четыре получили травмы различной степени тяжести. Шесть происшествий произошли в темное время суток, при этом ни у одного пешехода на одежде не были размещены световозвращающие элементы. В текущем месяце в пяти случаях пешеходы находились на проезжей части без цели ее перехода. В трех случаях пешеходы осуществляли движение по проезжей части, в двух лежали на дороге. Зарегистрирован один факт, при котором мужчина пытался пересечь проезжую часть в состоянии опьянения.
Госавтоинспекция Курганской области обращается к участникам дорожного движения и рекомендует водителям быть осторожными и внимательными при приближении к пешеходным переходам и на загородных дорогах, особенно в темное время суток. Пешеходы могут появиться внезапно и времени на остановку транспортного средства у Вас не будет. «Уважаемые пешеходы! Обязательно разместите на одежде световозвращающие элементы и даже в установленных для перехода местах выходите на проезжую часть, убедившись, что переход будет безопасен», — говорится в распространенном обращении.
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