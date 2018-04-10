В Воронеже виновника гибели в ДТП мамы с младенцем отправили в колонию-поселение

Александр Снурницына лишили свободы на 4 года Коминтерновский районный суд в понедельник, 9 апреля, вынес приговор 36-летнему Александру Снурницыну. Мужчину признали виновным в ДТП, которое унесло жизни 35-летней Натальи Яблонской и её 3-месячного сына. В наказание Снурницыну назначили 4 года лишения свободы в колонии поселения и лишила права управлять автомобилем на 3 года, рассказали в суде. Кроме того, суд взыскал с виновника смерти двух человек в пользу их семьи 2 млн 300 тыс. рублей. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказал представитель потерпевших Вадим Коротких.

Смертельная авария случилась утром 27 августа 2017 года на улице Донской у дома № 40. За рулём автомобиля Kia Rio была 31-летняя Оксана Гончарова , рядом с ней сидел старший сын. Сзади ехали её свекровь с младшим годовалым сыном и сестра Наталья Яблонская с 3-месячным малышом. Гончарова двигалась по улице 45 Стрелковой дивизии со стороны улицы Антонова-Овсеенко в направлении Московского проспекта. Для неё на перекрёстке улиц загорелся зелёный свет. Александр Снурницын ехал на своём авто Ford Focus со стороны улицы Беговой в направлении улицы 45 Стрелковой дивизии. Согласно обвинению, он нарушил правила дорожного движения, проехав на красный сигнал светофора. Столкновение иномарок случилось на перекрёстке.