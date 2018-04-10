В Воронеже виновника гибели в ДТП мамы с младенцем отправили в колонию-поселение 

Александр Снурницына лишили свободы на 4 года Коминтерновский районный суд в понедельник, 9 апреля, вынес приговор 36-летнему Александру Снурницыну. Мужчину признали виновным в ДТП, которое унесло жизни 35-летней Натальи Яблонской и её 3-месячного сына. В наказание Снурницыну назначили 4 года лишения свободы в колонии поселения и лишила права управлять автомобилем на 3 года, рассказали в суде. Кроме того, суд взыскал с виновника смерти двух человек в пользу их семьи 2 млн 300 тыс. рублей. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказал представитель потерпевших Вадим Коротких.
Смертельная авария случилась утром 27 августа 2017 года на улице Донской у дома № 40. За рулём автомобиля Kia Rio была 31-летняя Оксана Гончарова, рядом с ней сидел старший сын. Сзади ехали её свекровь с младшим годовалым сыном и сестра Наталья Яблонская с 3-месячным малышом. Гончарова двигалась по улице 45 Стрелковой дивизии со стороны улицы Антонова-Овсеенко в направлении Московского проспекта. Для неё на перекрёстке улиц загорелся зелёный свет. Александр Снурницын ехал на своём авто Ford Focus со стороны улицы Беговой в направлении улицы 45 Стрелковой дивизии. Согласно обвинению, он нарушил правила дорожного движения, проехав на красный сигнал светофора. Столкновение иномарок случилось на перекрёстке.
Фото с места аварии Скорость автомобиля Ford Focus была настолько высокая, что его номер отпечатался в месте удара на корпусе Kia Rio. От удара все, кто сидел сзади Kia, вылетели из авто. Наталья Яблонская и её малыш скончалась от травм на месте происшествия. Племянник женщины, младший сын Оксаны Гончаровой получил травму головы, которую врачи квалифицировали как тяжкий вред здоровью. — У меня сработала подушка безопасности, и у старшего ребёнка тоже. Он испугался, я вытащила его. Младший мой ребёнок вылетел из машины, у него была кровь на голове, перелом черепа. Его у меня забрала какая-то женщина. Я сильно кричала. Бабушка лежала в трёх метрах от автомобиля. Из-за перелома ключицы у неё вылезли кости, она стонала, — давала показания в суде Оксана Гончарова. — Сестра вылетела из машины на пять метров, с ней ребёнок. Сестра лежала вся в крови. Я понимала, что ничего не сделать. Я взяла на руки маленького. Думала, малыша спасут. Мне казалось, что он дышал. «Скорая» ехала долго — одна 20 минут, вторая 40. Но врачи лишь констатировали смерть младенца. В суде Александр Снурницын признал вину частично, пытаясь в чём-то переложить ответственность на потерпевших. За полгода после трагедии он впервые извинился перед мужем погибшей, её мамой и сестрой только в зале суда. Запоздалые извинения он объяснил тем, что сразу после аварии оказался под арестом. Оксана Грибкова Фото — Дарья Крымова