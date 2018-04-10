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В Краснокамском районе пасынок угнал у таксиста машину
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В Краснокамском районе пасынок угнал у таксиста машину 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В Краснокамском районе сотрудники полиции задержали 20-летнего безработного мужчину, который угнал машину своего отчима.
«В местную дежурную часть обратился 49-летний таксист. Он сообщил, что припарковал автомобиль «Лада Приора» возле одного из домов по ул. 9 Пятилетки в посёлке Майский. Через некоторое время мужчина обнаружил пропажу машины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД остановили машину под управлением молодого человека в деревне Фадеята. Оказалось, что к угону причастен пасынок потерпевшего, который без разрешения взял ключи от машины у отчима», — рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Следователи возбулили уголовное дело по факту неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения. Известно, что ранее молодой человек совершил подобное преступление. По нему уголовное дело уже передали в суд.
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