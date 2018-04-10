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Белорусы пытались незаконно ввезти в Псковскую область 10 тонн говядины
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Белорусы пытались незаконно ввезти в Псковскую область 10 тонн говядины 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали двух граждан Республики Беларусь при попытке незаконного ввоза на территорию РФ груза без необходимых товарно-сопроводительных документов и ветеринарных сертификатов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Случай произошел в районе населенного пункта Стайки Невельского района. При пересечении российско-белорусской государственной границы пограничники остановили два автомобиля марки «Мерседес», в которых перевозили около 10 тонн мяса говядины.
Водители транспортных средств, мужчины 1980 и 1996 годов рождения, не смогли предоставить необходимых товарно-сопроводительных документов на перевозимую продукцию. Несмотря на многочисленные нарушения транспортировки, задержанные планировали реализовать груз в Санкт-Петербурге.
Мясная продукция и водители транспортных средств в установленном порядке переданы специалистам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
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