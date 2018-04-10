Белорусы пытались незаконно ввезти в Псковскую область 10 тонн говядины

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали двух граждан Республики Беларусь при попытке незаконного ввоза на территорию РФ груза без необходимых товарно-сопроводительных документов и ветеринарных сертификатов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Случай произошел в районе населенного пункта Стайки Невельского района. При пересечении российско-белорусской государственной границы пограничники остановили два автомобиля марки « Мерседес », в которых перевозили около 10 тонн мяса говядины.

Водители транспортных средств, мужчины 1980 и 1996 годов рождения, не смогли предоставить необходимых товарно-сопроводительных документов на перевозимую продукцию. Несмотря на многочисленные нарушения транспортировки, задержанные планировали реализовать груз в Санкт-Петербурге.